Відома телеведуча Регіна Тодоренко показала інтимні кадри з ванної кімнати

Зірка екранів і мережі покрасувалася в домашній обстановці і частково оголеною. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на кадрах в сторіз Регіна показала, як брала участь у якійсь рекламній кампанії - красуня-артистка позувала у легенькій прозорії накидці і білизняному варіанті нічної сорочки.

Регіна продемонструвала публіці в популярній соцмережі ніжний образ - при мінімумі макіяжу, з милими кучериками у вигляді укладання Регіна крокувала кімнатою і грайливо посміхалася на камеру.

Зазначимо, що можливості прокоментувати кадри у шанувальників зірки не було, але раніше під постами знаменитості вони неодноразово відзначали, що Регіна не перестає їх дивувати і радувати і ще про те, що та "справжня красуня".

Раніше ми писали, що телеведуча досить часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото.

На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні, що складається з блискучого сукні без бретелей і зайвих деталей. При цьому артистка показала також акуратно покладені в м'які хвилі локони і яскравий макіяж.

Варто відзначити, що в новому стилі ведуча з'явилася в ролі одного з членів журі на новому російському шоу. Участь у ньому вона прийме перші, а новина про це з'явилася лише вчора, що чимало здивувало користувачів Instagram:

«Регіна, Ви зводите тату?», «Шикарна👍», «Хочу сек*», «Чекаю!!! 🤩», «Як завжди красуня🔥», «#сложно_быть_звездой», «Краса👍».