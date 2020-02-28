На концерті зірки 90-х в одному з регіонів РФ сталася бійка

В Рязані (Росія) пройшов концерт популярної в свій час співачки Тетяни Буланової. 50-річна зірка не розгубилася, коли побачила, що під її пісню почалася бійка, але все ж видно, що їй стало дуже неприємно. Про це пише Politeka.net з посиланням на опубліковане Youtube-відео.

Так в рамках концерту "Легенди 80-х і 90-х" у глядацькому залі «зчепилися» одразу кілька людей, а потім і пара рядів. Артистка як раз почала виконувати один зі своїх хітів "Не плач":

(мовою оригіналу) "Не плачь, ещё одна осталась ночь у нас с тобой, Ещё один раз прошепчу тебе: "Ты мой…" - і в цей час на трибуні в перших рядах люди почали в буквальному сенсі слова битися, причому «не по-жіночому» - жорстоко і з наростаючими темпами. Опісля забіяк розняли, але буйних росіянок вже було не зупинити – зчепилися одразу кілька рядів. Хтось звісившись з верхнього ряду б'є рукою когось в нижньому ряду.

Призвідниками виявилися жінки, пишуть місцеві ЗМІ, ті прийшли послухати відому артистку, можливо, були трохи «напідпитку».

Раніше повідомлялося про подібний випадок - НП сталася в російському місті Перм. Шанувальники музиканта запалили десятки фаєрів під час концерту Коржа.

Це призвело до загоряння в центрі залу. На місце інциденту прибули пожежники, проте фанати репера відібрали у рятувальників пожежний рукав.

Далі до місця НП підбігли поліцейські, в результаті чого між прихильниками і силовиками зав'язалася бійка. Після цього буйних фанатів вдалося втихомирити.

Зазначається що все це час Корж перебував на сцені і не переривав концерту.

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Музикант опублікував відповідь Міністерства культури України та коментар свого адвоката Марини Костенко, які доводять — заборону СБУ. Але в суді українські правоохоронці не продемонстрували докази, чому Коржу заборонили в'їзд, тому вже навесні 2016 року заборону зняли.

«У процесі судового оскарження зазначеної Постанови в судовому засіданні 19.07.2016 р. представником СБУ були надані пояснення щодо самостійної скасування СБУ Постанови про заборону на в'їзд в Україну громадянину Республіки Білорусь Коржу Максиму Анатолійовичу, відсутність на даний момент жодних підстав для заборони будь-яких заборон на в'їзд в Україну та надано Постанову про скасування заборони в'їзду в Україну від 30.05.2016 р.», — зазначає адвокат.

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