Відома українська співачка Гайтана показала сімейне фото в Instagram

На фото Гайтана позує в короткій сукні. Поряд з нею стоїть чоловік у футболці і шортах, а руками вони підняли спільну дочку, яка була одягнена в сарафан або плаття, а також штанці і кросівки. На фото сім'я посміхалася. На тлі можна побачити зелень, ліхтар і будови. Сімейство гуляло на території ВДНГ в Києві. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мене часто запитують, що мене надихає? Відповідь на це фото. Тут все: Щастя, натхнення і любов", - написала Гайтана.

Фанати встигли поставити майже 400 лайків і написали кілька коментарів під фото, в яких ставили лайки і хвалили дружну сім'ю.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана показала спільне фото з дочкою.

На фото Гайтана позує з пишною зачіскою, у жовтій олімпійці або чомусь подібному і футболці. На руках у неї сидить дівчинка з зав'язаним хвостом на голові. Вона тримає в руках щось схоже на мандарин. Дівчинка була в червоній куртці і футболці. Сім'я позувала на тлі цегляної стіни.

"Коли ти мама, весь світ здається набагато чистішим і добрішим. Ти легко вибачаєш кожного і ставишся до всіх як до дітей, дозволяючи їм помилятися. Мамою бути здорово", - написала співачка.

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала себе крупним планом на новому знімку в Instagram.

На фото Гайтана позує в синьому піджаку і з світлими кучерявими волоссям. Фото було зроблено великим планом, тому співачку можна побачити по груди. Можна помітити, що швидше за все артистка без білизни. Легко оцінити на фото красу виконавиці, адже особа дуже добре видно.

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