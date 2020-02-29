Прихильники впевнені, що дружбою тут вже і не пахне

Топ-модель Ірина Шейк, мабуть, знайшла заміну Бредлі Куперу

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з однією з її публікацій у Instgram.

На знімку знаменитість з'явилася в компанії свого близького друга Алі Кавуссі, але увагу її шанувальників привернуло кільце на безіменному пальці.

Підписники висловили впевненість у тому, що дружбою тут вже і не пахне.

"Не надовго цей", "Вони точно пара", "Попала Іришка.... Звірам Віри немає.. ", - писали пів її постом.

Нагадаємо, що про розставання зірок стало відомо ще в травні минулого року.

За словами Ірини, вона не шкодує про минуле, але вважає їх розрив з Купером вірним кроком.

ЗМІ твердили, що причиною розставання пари стала Леді Гага, яка також грала в цьому фільмі. Втім, інсайдери заперечували цю зв'язок, заявляючи, що розлад у стосунках пари почався ще задовго до їх розриву.

До речі, сам Бредлі Купер, як до недавнього часу і Ірина, намагаються уникати обговорення свого особистого життя. Купер намагається переводити всі питання на робочі теми, а на публіці з'являється з матір'ю або дочкою.

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