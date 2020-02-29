У сім'ї хворої на рак Анастасії Заворотнюк хочуть забрати молодшу дитину

Як повідомляють РосЗМІ, чоловік відомої російської актриси, фігурист Петро Чернишов просто не справляється з вихованням своєї молодшої дочки Міли. У спортсмена категорично не вистачає часу, адже він змушений багато працювати, щоб оплачувати дороге лікування дружини. Повідомляється, що у зв'язку з цим вихованням їх з Заворотнюк маленької дочки вирішила зайнятися мати актриси Валентина Борисівна.

Відомо, що зараз вихованням Милі в основному займаються няні, а бабуся хоче, щоб за дитиною стежила рідна людина.

У Заворотнюк також є старша дочка Ганна. Якщо з початку хвороби матері вона намагалася проводити більше часу поруч з актрисою, то останнім часом дівчина явно стало більше займатися собою. Нещодавно стало відомо, що вона відправилася на відпочинок в Італію.

Дівчина ділилася фотографіями з поїздки в своїх соцмережах, викликаючи бурхливе обурення прихильників своєї матері.

До цього ми повідомляли про те, що Анастасія Заворотнюк незабаром може переїхати в Європу. Поки "прекрасна няня" бореться з онкологією, все увагу сконцентировано на її доньці Анні, яка зараз подорожує по Європі.

Ганна Заворотнюк під час відпустки також встигла заїхати у Ватикан, де вона помолилася про здоров'я матері у Сикстинській капелі.

Ясновидиця і екстрасенс Кажетта не виключає, що незабаром Анастасія Заворотнюк може емігрувати в Європу.

"Я бачу, що незабаром Анастасія поїде з Москви. Найімовірніше, переїде в Європу. Вона розуміє, що в Росії спокійно відновлюватися їй не дадуть", – розповіла вона в коментарі журналістам.

Екстрасенс також додала, що хвора на рак актриса кроці спокійно не може зробити – кругом фанати і репортери. За словами ясновидиці, підвищена увага важко дається Анастасії Заворотнюк, яка зараз бореться з онкологією.

Нагадаємо, Заворотнюк піддала себе смертельній небезпеці заради одужання.

Як повідомляла Politeka, Заворотнюк перервала мовчання і опублікувала прощальне фото.

Також Politeka писала, що друзі Заворотнюк заговорили про хворобу актриси, зізнання пробирає до сліз.