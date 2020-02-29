Зірка серіалу «Свати» Ганна Кошмал показала, як проходила її нова фотосесія

25-річна українська актриса придбала широку популярність завдяки популярному серіалу «Свати», в якому вона виконала роль внучки головних героїв. З тих пір кар'єра Кошмал різко пішла вгору і зараз дівчина перетворилася на популярну актрису.

Зірка любить ділитися новими знімками зі свого життя в Instagram. Як повідомляє Politeka, на цей раз Кошмал вирішила показати, як проходила одна з її фотосесій. Так, актриса поділилася двома селфі, на яких вона позує зі своїм фотографом і візажисткою. Як видно зі знімків, для фотосесії Кошмал підібрали оригінальну кофту в чорну сіточку. Її образ доповнює макіяж з підкресленими для більшої виразності очима.

«Такі легкі, усміхнені, сповнені творчої енергії дівчини. Спасибі @aniaikonnikova1 і @maria_sovaa за танцювальну і повну сміху зйомку», - написала Кошмал у підписі до фото.

Шанувальники тут же засипали актрису захопленими коментарями.

«Коли вже свати?», «Красуні», «Ця усмішка», «Прикольна актриса», «Творча розумна, красива дівчина! Ганна Кошмал умничка, молодець», «Вогонь», «Українська Біллі Айлиш», «все красивіше і красивіше», - пишуть люди.

Нагадаємо, до цього ми писали про те, що Кошмал вирішила продемонструвати розкішне тіло під час відпочинку.

«Всі, хто мене добре знають, в курсі про мою любов до класики і якості. У повсякденному одязі я завжди віддаю перевагу практичність і силуети, що підкреслюють достоїнства фігури. Одяг - мій помічник, як у професії, так і в житті, тому я дуже серйозно ставлюся до таких покупок», - зазначила вона.

Кошмал також розповіла, що весь день буде «носити посмішку і тепло» від отриманої одягу. Користувачі мережі звернули увагу на фігуру дівчини.

«Гола ще красивіше, але і так вогонь», «ідеальне тіло», «Ти сама класна», «модель – красоточка», «круто», «фігура бомба», - пишуть вони.

Нагадаємо, зірка «Сватів» забула одягнути ліфчик і звела з розуму своїми формами.

Як повідомляла Politeka, зірка «Сватів» забула одягнути ліфчик і звела з розуму своїми формами.

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