Всесвітня популярність і мільйонні рахунки в банках не гарантують бездоганного здоровья, що підтверджують історії реальних людей

Невиліковні хвороби здорово псують життя як простим людям без гроша за душею, так і світовим знаменитостям, у яких сотні мільйонів шанувальників по всьому світу, а доходи обчислюються десятками і сотнями мільйонів, повідомляє «Обозреватель».

Хто б міг подумати, що королева Instagram Кім Кардашьян є носієм захворювання, препаратів для лікування якого не придумали досі. У 39-річної світської левиці і дружини репера Каньє Уеста псоріаз.

Маючи такі серйозні проблеми зі шкірою, яка свербить і лущиться, Кім перепробувала різні методики лікування недуги, але повністю позбавитися від неї їй так і не вдалося. Вона давно перестала соромитися свого діагнозу і навчилася з ним жити.

Вчені досі не можуть назвати точні причини виникнення цієї хвороби, що, відповідно, ускладнює і пошук ліків від неї.

Знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін теж потрапив у категорію «щасливчиків». У нього – кліщовий бореліоз, більш відомий як хвороба Лайма. Проблема зірки ускладнилася тим, що лікарі не відразу поставили йому правильний діагноз: кілька років він лікувався від ревматизму.

Бореліоз – інфекційне захворювання, яке переносять кліщі. Після укусу комахи недуга розвивається поступово, а перші ознаки можуть з'явитися тільки через місяць. Навколо місця укусу шкіра починає червоніти і з часом з'являється кільцеподібна еритрема.

При ранній діагностиці захворювання можна повністю вилікувати за допомогою антибіотиків, однак у занедбаному вигляді воно переходить у хронічну форму, що поступово веде до ураження нервової та інших систем. У хворих втрачається чутливість рук і ніг, порушується зір, кровообіг, починаються проблеми з лицьовим нервом, можливий менінгіт і повна втрата здатності рухатися.

Ще одна голлівудська легенда, Том Хенкс, також страждає невиліковною хворобою. Лікарі діагностували у нього діабет II типу. Підступність хвороби полягає в тому, що клітинами організму не сприймається і не засвоюється гормон інсулін. Причиною хвороби, до якої особливо схильні люди після 40 років, є сидячий спосіб життя, а також спадкова схильність.

За словами Хенкса, він знав про свою хворобу, але не став нічого робити. Замість цього актор продовжив неправильно харчуватися і не поспішав в спортзал і на дієту.

Не обійшла біда стороною ще одну світову легенду. Британський футболіст Девід Бекхем, як виявилося, з дитинства страждає на бронхіальну астму. Під час одного з матчів йому навіть довелося скористатися інгалятором, щоб зняти напад.

Причиною цієї хвороби найчастіше є інфекції та реакція організму на алергени. Напади задухи трапляються через набряк, спазм м'язів і мокротиння. Люди з таким діагнозом змушені постійно спостерігатися у лікаря і приймати ліки.

Незважаючи на такі «скелети в шафі», кожен з перерахованих продовжує успішно зніматися, грати, будувати кар'єру і радіти життю, подаючи приклад стійкості десяткам мільйонів людей по всьому світу.

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