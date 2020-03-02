Мурат Налчаджіоглу нарешті зміг возз'єднатися зі своєю спадкоємицею

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися взимку 2019 року, а приводом стало відео, на якому видно, як чоловік співачки розважався в клубі в компанії молодої дівчини.

Тоді в шоу-бізнесі спалахнув неабиякий скандал і поповзли чутки, що Мурат давно зраджує Ані Лорак, яка постійно в роз'їздах.

Після оформлення розлучення Налчаджіоглу хотів судитися за майно артистки, проте передумав і відкликав позов.

Не виключено, що рішення Мурата вплинуло на те, що колишнє подружжя залишилися друзями заради спільної дочки Софії.

Дівчинка живе і вчиться в Москві, а її тато проживає в Києві. Щоб зустрітися з батьком, Софія вирушила в українську столицю.

У своєму особистому Instagram Мурат Налчаджіоглу опублікував ряд фотографій, на яких продемонстрував, як проводить день з єдиною спадкоємицею. Спершу вони вирушили в розважальний центр, а потім зайшли перекусити. Зрозуміло, Мурат і Софія заглянули в один з магазинів іграшок.

Раніше ми розповідали про те, що Ані Лорак звинуватила свого екс-чоловіка Мурата в невірності. Пара розлучилася в січні минулого року. Але нудитися в самоті Ані довго не довелося, так як вже через півроку вона з'явилася в компанії з коханцем, який молодший за неї на 14 років.

Шанувальники і колеги неоднозначно поставилися до вибору Лорак. Тим не менш, зірка часто бере Єгора з собою на гастролі.

Одного разу, коли вони разом з іншими артистами летіли на літаку, стався цікавий епізод. Ані розмістилася зручніше в кріслі і вже готувалася заснути, як її потривожив співак Микола Басков з телефоном у руках. Останній ненароком зняв і коханця Лорак, який розташувався у кріслі навпроти. Єгор заховав обличчя під кепкою і натягнув капюшон.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак опинилася без штанів перед знаменитим красенем.

Раніше Politeka писала, що Лорак у спортивних штанях здивувала різкою зміною іміджу.

Також Politeka повідомляла, що Лорак вразила змінами у зовнішності.