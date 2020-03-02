Ведуча шоу «Х-фактора» Даша Трегубова поділилася жаркими знімками з дорослої фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як же я люблю все спонтанне…Вчора на пару хвилин (які розтягнулися на кілька годин) заїхала обговорити сукні на івенти. Це плавно перетекло у незаплановану примірку, а коли зайшов в гості Андрій Соловйов – в фотосесію (без мейк, зачіски і взагалі)», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Трегубова позує прозорій сукні, прикривши пікантні місця руками. На іншому знімку вона демонструє вид ззаду, а також позує з подругою. Це стало причиною бурнх коментарів з боку користувачів.

«Чорна магія», «Справжня богиня!», «крута», «така прекрасна», «як завжди – чарівна», «бомбезний», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, ведуча шоу "Х-фактор", акторка Даша Трегубова поділилася знімком з публічного заходу.

Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото зірка телеканалу СТБ позує в червоному гольфі і яскравою спідниці з геометричним принтом. Дівчина доповнила свій образ високими чобітьми. На одному фото Трегубова позує для камер в самоті, а на другому до неї приєдналася ще одна телеведуча СТБ Надія Матвєєва. Як повідомила Трегубова, вона в такому вигляді прийшла на презентацію нового бренду української косметики.

За годину посаду артистки зібрав майже тисячу лайків. Шанувальники актриси захоплюються її зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

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