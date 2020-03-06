48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, прилетіла в Москву

Про це зірка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Крістіна розповіла, що вона прилетіла з Нью-Йорка до Москви, а тепер чекає пересадки і полетить у Санкт-Петербург, де буде давати концерт до 8 березня.

«Прилетіла до Москви і відразу в Санкт-Петербург!! Всім привіт», - написала співачка.

Орбакайте записала відеозвернення до своїх шанувальників, в якому розповіла, що переліт вона перенесла добре. Незважаючи на це, на відео Крістіна виглядає втомленою і змученою. Як відомо, з віком такі тривалі перельоти переносяться все важче.

Відеопослання Орбакайте подивилися майже 130 тисяч разів. Шанувальники в захваті від новини про концерт зірки. Крім цього, десятки людей звернули увагу, що Христина стає все більше і більше схожою на свою матір, примадонну російської естради Аллу Пугачову. Мабуть, вік дає про себе знати, і Христина стає копією своєї матері.

«Ви зараз так схожі на Аллу Борисівну», «Будьте щасливі Христина, ви така чудова», «Ви так стали схожі на маму», «Очі мамині», «Ваууу!!!Буду терміново замовляти квитки!!!Якщо вони ще залишилися!!», «Добра Мила», «Христина, з прибуттям!», «Дуже добре виглядаєш. Молодець. Тебе теж з 8 березня!!!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Орбакайте поділилася знімком, зробленим в Аспені, гірськолижному курорті в штаті Колорадо в США. Мабуть, відновлення ноги після перелому проходить успішно. Христина постала в теплому светрі гірчичного кольору, червоній дутій жилетці, кремово-молочному шарфі і білих рукавичках. Співачка в сонцезахисних окулярах повернула голову в бік від об'єктива і сперлася на поручень.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте показала, якою Пугачова була до пластичних операцій: «інша людина».

Як повідомляла Politeka, Орбакайте, Валерія та інші зірки, яких били чоловіки: фото тиранів.

Також Politeka писала, що Орбакайте в обтягуючому костюмі показала, як треба готуватися до весни: «вся в матір Пугачову».