Співачка Віра Брежнєва, яка активно будує свою кар'єру в Росії, роздяглася під час участі в YouTube-шоу

Як повідомляє Politeka.net, зірка взяла участь в провокаційному шоу «Comment Out» разом з коміком і квнщиком Сергієм Свєтлаковим. У це шоу приходять різні знаменитості, які повинні виконувати дивні завдання ведучого. Вірі Брежнєвій попалося завдання з коментарем в Instagram. Їй потрібно було написати Ігорю Ніколаєву, що йому «будуть зашивати дупу, як Буйнову», якщо він буде «підлещуватися до влади». Брежнєва від такого завдання відмовилася, тому в якості покарання їй поставили банки.

Цікаво, що для цієї процедури Брежнєва повинна була роздягнутися. Свєтлаков допоміг їй у цій справі. Він зняв ліфчик зі співачки, зазначивши, що «руки пам'ятають». Після цього оголена Віра лежала на кушетці, а їй ставили банки. Після процедури на її спині залишилися червоні сліди.

Зазначимо, що користувачам мережі не дуже сподобався випуск з Вірою Брежнєвої. У коментарях до відео вони писали, що зірка дуже нудна, а випуск із нею вийшов поганим.

«Яка ж Брежнєва зла... Як тільки жартують про неї і потім відразу ж таке обличчя і вирізають кадр», «Навіщо Брежнєву покликали вона ж нецікава, не дотепна, примітивна?», «Як же несмішно, понуро, тухло. Віра така ж поганенька, як її косметика)) Свєтлаков прісний, несмішний, жалюгідний», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Брежнєва поділилася новим знімком, продемонструвавши відмінну фізичну форму. У спокусливому амплуа виконавиця прийшла, щоб виступити в одному з клубів. Віра вбралася в чорний топік на тонких бретельках, який в точності повторює спокусливі вигини її ідеальних форм.

Нагадаємо, що Брежнєва посвітила фігурою без білизни перед знаменитими красенями: "Штани впали і...".

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