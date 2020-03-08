Доньки найкрасивіших актрис СРСР не менш привабливі, ніж їх матері

Як же виглядають красуні і чи далеко яблуко впало від яблуні, читайте далі.

Актриса Лариса Луппіан брала участь в спектаклях. У шлюбі з актором Михайлом Боярським у них народилася Ліза Боярська. Дочка взяла від зіркових батьків найкраще і виглядає просто чудово, а також володіє акторським талантом, пише falover.ru.

Маша Шукшина народилася від Василя Шукшина і Лідії Федосєєвої-Шукшиної. Остання - улюблена багатьма артистка, яка вражає своєю грою.

Маша знімається у фільмах і різних проектах. Зараз їй 52 роки, але виглядає вона дуже привабливо.

Ія Нінідзе народила Ніно Нінідзе, у якої модельна зовнішність. Зараз дівчина знімається у фільмах, і їй вже пророкують велике майбутнє.

Ірина Шевчук отримала свою популярність завдяки картині «А зорі тут тихі». У її дочки Олександри приємна зовнішність - великі очі і пухкий губи. Зараз Саша працює в театрі, але іноді її можна побачити на великих екранах.

Тетяна Лютаєва отримала популярність після виходу фільму «Гардемарини, вперед!». Її дочка Агнія Дітковскіте успадкувала від матері красу. Дівчина постійно приймає участь у різних проектах.

Раніше ми писали, що 28-річна актриса Ніно Нінідзе, нова пасія артиста Максима Віторгана, колишнього чоловіка ведучоъ Ксенії Собчак постала в довгому сарафані з неймовірно екстремальним декольте.

Нагадаємо, 34-річна актриса Єлизавета Боярська вирішила привітати 37-річного чоловіка Максима Матвєєва, теж актора, з виходом останньої серії "Тригера", в якому він зіграв головну роль.

Актриса поділилася інтимними кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. На фото вона постала в трохи розпатланому вигляді і ненафабованою.

Раніше ми писали, що Єлизавета Боярська з'явилася з новою зачіскою. Якщо раніше у зірки волосся було хвилясте і до плечей, то на цей раз вона похвалилася каре і випрямленими волоссям.

Актриса прикрасила голову стрічкою-обідком ніжно-кремового відтінку. Неперевершений макіяж з акцентом на очі підкреслив її природну красу.

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського затьмарила зоряного діда і тітку на сімейному фото

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