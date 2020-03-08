Американський актор Джаред Лето ледь не загинув під час підняття на скелю

Як передає Politeka.net, про це повідомив він сам в своєму Twitter.





48-річний актор пішов у гори разом з досвідченим скелелазом, який і врятував його.

"Це день, коли я ледь не загинув. Зірвався, коли займався скелелазіння з Алексом Хоннольдом. Подивився вгору, а через кілька миттєвостей каменем перетерло трос, а я завис у повітрі на висоті близько 600 футів (180 метрів). Пам'ятаю, як дивився вниз, на землю", — поділився зірковий актор.

Крім того, він описав свої почуття під час обриву.

"Це була дивна мить — менше страху, більше усвідомлення і трохи смутку. Адреналін я відчув, коли зміг повернутися на скелю… В цілому було досить весело", — зізнався актор.

Раніше інша зірка Голлівуду Антоніо Бандерас зізнався, що він пережив серцевий напад, який кардинально змінив його погляди на життя.

Актор потрапив до лікарні у 2017 році із-за болів в грудях під час фізичних вправ. Лікарі встановили, що у нього стався серцевий напад. Через два роки Бандерас публічно зізнався, наскільки це випробування його потрясло.

Він розповів, що життя змінилася через страх за своє здоров'я. Також Бандерас сильно переживає, що його професійність постраждає через хвороби.



