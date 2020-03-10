Російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової красувався у відвертих нарядах (один пікантніше іншого), під час шоу на честь свого 50-річчя
Як передає Politeka.net, артист поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у досить спокусливому образі. Відомий своєю пристрастю епатувати публіку, Тарзан (псевдонім артиста) постав з голим торсом (є кадри, на яких він в одних трусах і накидці), іноді в масці, а іноді навіть з запаленим факелом у руці.
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Під час свого шоу Глушко виконав кілька трюків, в тому числі і небезпечні польоти над сценою. Артист зізнався, що завжди мріяв навчитися літати.
"8 березня не відпускало....) Стан польоту - це НЕЙМОВІРНИЙ КАЙФ!!!!
Завжди хотів літати..... @gs_aura !!!!! Спасибі за те,що навчила літати😊❤💋
Величезне спасибі @natalia_ashine за чудові ,живі фотографії😊❤💋
#тарзан #тарзаншоу", - підписав знімки Глушко, який відзначив 8 березня ювілей.
Шанувальники щиро здивувалися талантами танцюриста. А особливо його квітучим зовнішнім виглядом і міцною статурою.
"Круто. Хто може таке тіло виставити на показ.... Крок вперед. Красень і великої душі людина. Супер."
"Скільки пристрасті 🔥"
"Статуя бога 😍"
"Який красень завжди їм захоплювалася ....🔥"
"Круто і як в такому віці голова не паморочиться 👏"
Раніше ми повідомляли, команда привітала Тарзана неперевершеним тортом на честь 50-річчя. Солодкий шедевр прикрасили майстерно виконана фігурка танцюриста в одному з його диких образів, а також фігурки оголених дівчат. Торт винесли з запаленими міні-феєрверками під гучні вітання з днем народження.
"Сергію, а хто тебе солодкого зжер?!!! Особливо попу з хвостиком!!! Торт шедевральний!"; "50 років ) а в душі 20😂👍 з днем народження"; "найсолодше дісталося Корольовій?"; "Дуже круто! І зовсім не вульгарно. Я б із задоволенням подивилася на дану подію на власні очі 👍💐", - писали в коментарях.
Нагадаємо, що Тарзан розстебнув кофту і одним фото змусив жінок заздрити Королевою: "Молодець, Наташка!".
А ще Politeka писала, що роздягнений Тарзан змусив Королеву ревнувати, шоу тільки для дорослих: "Який же він крутий!".
Також Politeka повідомляла, що Тарзан ошелешив новим відео перед своїм Тарзан-шоу: "Фу, навіщо таке викладати?".