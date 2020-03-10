Онука Софії Ротару Соня Євдокименко показала і розповіла, наскільки вона близька зі своєю сім'єю

Модель, яка зараз живе в США, відповіла на питання її шанувальників і показала також, як чудово виглядає вранці, пише Politeka.net.

Красуня-артистка позувала зі своїм старшим братом Анатолієм Євдокименком за чашкою чаю. Хлопець трохи кривлявся на камеру, закопиливши мізинець і тримаючи чашку, а Соня сміялася і позувала в білому халаті.

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Крім того, зоряна красуня розповіла своїм фанам, що кожного дня спілкується зі своєю зірковою бабусею Софією Михайлівною. На кадрі, який опублікувала Соня, її, здається нестаріюча і стильно одягнена бабуся, стояла в картинній галереї.

Також Соня дала зрозуміти підписникам в загальному, що багатьом своїй сім'ї зобов'язана і всіх рідних дуже любить.

Раніше красуня позує в дутій чорній куртці, яка виблискує на світлі. Соня не до кінця застебнула куртку, укривши шию волоссям: "Ого, такі вони довгі".

На моделі цікавий макіяж з акцентом на віки прикрашені жовтими тінями. На обличчі виділяються вилиці. 

Незрозуміло, де позує онука зірки. Варто відзначити, що незвичне фото доповнює зелене світло, яке падає на обличчя Соні. 

"Законний іноземець", - підписала фото співачка. 

За 50 хвилин пост Євдокименко зібрав майже 700 лайків і трохи коментарів. 

"Софія, ти 😍", "Ти зовні дуже красива. Значить всередині треба бути настільки сильніше ❤️", - написали користувачі мережі. 

А раніше Соня надягла "споконвічно американську джинсу" і поніжилася в сонячному світлі. Молода артистка таким образом показала, як проводить свій ранок.

Красуня- артистка позувала, ймовірно, на диванчику або в кріслі своєї Нью-Йоркської квартири. Дівчина була в джинсовій суконьці або подовженій сорочці під пояс під яку, припустили її шанувальники, забула надіти бра. На такий грайливий "трюк" з боку молодої моделі, нібито, вказує форма, якої набула сорочка, коли Соня трохи зігнулася. Так це чи ні - достеменно невідомо, але цілком можливо, так як колись Євдокименко позувала посеред вулиці в широкому светрі на голе тіло.

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