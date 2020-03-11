Відома співачка і зоряна наставниця шоу Голос Тіна Кароль відповіла на питання в короткому опитуванні

Відео, яке сколихнуло мережу, з'явилося на сторінці шоу Голос країни в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Три речі, які завжди з собою: гордість, мудрість, увагу. А ще є гроші, ключі, телефон.

Кращий музикант за всю історію: риба-кит, вона співає насправді.

Краща пісня всіх часів: будь-яка колискова.

Якщо б я не стала артисткою, я б стала стюардесою.

Артист повинен бути артистом.

Ранок артиста починається з того, що він відкриває очі.

На повторі в плейлисті: тиша.

«Надзвичайно мудра жінка. Сама досконалість», «Мила така», «Тіна просто чарівна», «Вау, це дивно», «Можна з Даном теж саме викласти🙏🏻», «Краща стюардеса світу», - коментують відео в мережі.

Нагадаємо, раніше Кароль, яка була наставницею в шоу «Голос. Діти», поділилася думкою, що зараз діти "зовсім інші".

"Вони дорослі не по роках. Я не була такою. Моїм діткам від 9 до 12 років, а я в цей час ще й не мріяла про кар'єру співачки, я просто ходила в школу і збиралася стати стюардесою, тому що мені подобалися подорожі… У мене не було якихось глобальних планів, я просто жила, насолоджуючись дитинством. Я взагалі почала співати тільки за своїм особистим бажанням з 14 років. Це досить пізно за теперішніх часів. Ті діти, які потрапили в мою команду, пройшли батли, йдуть у півфінал і фінал, — вони самі вирішили, ким їм бути. Вони усвідомлюють свій шлях і прийняли своє майбутнє. Їх заповітна мрія — це бути артистами, і вони на шляху до її реалізації", - розповіла вона.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті.