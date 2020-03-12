Знаменитості досить часто потрапляють у незручні ситуації, адже за їх життям практично цілодобово ведеться спостереження

Найнеприємніше для зірок – потрапити в об'єктив фотографів після бурхливої вечірки. Politeka вирішила згадати, хто із знаменитостей зганьбився в нетверезому вигляді.

У ЗМІ нерідко писали, що дружина англійського футболіста Девіда Бекхема Вікторія, яка раніше співала в популярній групі Spice Girls, має проблеми з алкоголем.

Приводом до цих чуток послужили численні фотографії, на яких Вікторія знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Одного разу жінка навіть виходила з заходу в мокрих штанях. Зазначається, що чоловік всіляко допомагає їй впоратися з проблемами.

У виконавця ролі Гаррі Поттера, актора Деніела Редкліффа, судячи з фотографій, були проблеми з алкоголем і наркотиками. Сам Редкліфф зізнався, що почав пити ще під час зйомок у «Поттері». Він не впорався зі славою і грошима, які звалилися на нього.

Відома актриса Ліндсі Лохан подавала великі надії і була дуже популярною, коли була юною. Але дівчина пристрастилася до алкоголю і наркотиків, в результаті чого знищила не тільки свою кар'єру, але і свою зовнішність.

Сьогодні Лохан 33 роки, але виглядає вона на 50. Актриса неодноразово потрапляла в об'єктиви папараці п'яною.

Голлівудський красунчик Джонні Депп теж має проблеми з алкоголем. Саме це послужило причиною для розлучення з Ембер Херд. Звичайно, на публіці Депп теж з'являвся п'яним.

Російська співачка Лоліта теж зловживала алкоголем. Вона дозволяла собі з'являтися на публіці в такому вигляді.

Нагадаємо, що зірці «Гаррі Поттера» Деніелу Редкліффу подають милостиню: "Схожий на бомжа".

Також Politeka писала, що сімейство Бекхемів влаштували грандіозне свято для дітей: кадри розкішної урочистості злили в мережу.

А ще Politeka повідомляла, що із зіркою "Гаррі Поттера" трапилася страшна біда, зйомки стануть останніми.