Російська група Little Big представила пісню для виступу на "Євробаченні". Правда, сподобалася вона далеко не всім шанувальникам колективу

Як передає Politeka.net, в мережі жорстко розкритикували кліп на пісню «UNO», який петербурзька група представила 12 березня в шоу «Вечірній Ургант». У пісні використані всі фішки колективу, які роблять їх пісні вірусними, а також латиноамериканські мотиви.

Кліп знятий в стилі 1980-х. На артистах яскраві костюми, штани кльош. Через те, що артисти довго зберігали інтригу навколо пісні, багато хто думав, що сингл стане справжнім хітом. Але на ділі, пісня виявилася набагато гіршою, ніж інші треки групи.

«Якщо чесно, то можливо, що Росія не виграє, адже пісня не всім зайшла»,

«Ця до язика не прилипає....пролетять...»,

«А мені не сподобалося. Г**но якесь. Мені більше сподобалося, якщо б поїхав Панайотов. У всякому разі, він Стильний красень!»,

«Пісня – повне ***», «Чекали більшого», «Ну таке ...», «Ні, це середнячок»,

«Хотілося від вас вашої могутності та особливості»,

«З першого разу взагалі не зрозуміла, що це було...»,

«Що за Кіркоровщина?»,

«Дуже слабка пісня і кліп! Ніякого драйву. Ви згадайте більш старі роботи LB і все самі зрозумієте. Не бачити нам першого місця», - пишуть розчаровані росіяни в мережі.

Як відомо, група Little Big була утворена в 2013 році. Самі артисти характеризують себе як панк-рейв група. Вони дуже відомі в Європі завдяки своїй незвичайній музиці. Росія вирішила відправити Little Big на «Євробачення», враховуючи популярність колективу в ЄС, але нова пісня, схоже, може порушити плани влади.

До речі, на даний момент невідомо, чи відбудеться «Євробачення», адже через поширення коронавіруса конкурс можуть скасувати або перенести.

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