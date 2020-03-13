Соліст групи «Время и Стекло» Позитив разом з Надею Дорофєєвою не зміг стримати сліз після розставання

Кілька днів тому Олексій Завгородній разом зі своєю колегою оголосив про розпад групи через цілих десять років совместой роботи, пише Politeka.

Спеціально для фанатів, група зняла незвичайний прощальний кліп, кадри з якого вирішила показати Надя на своїй сторінці в Instagram. Під час ролика можна побачити, як артисти показали себе, наглядачами за переглядом змонтованої запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.

Артисти недавно розповіли, що не знали про те, що їх будуть знімати під час того, як вони подивляться ролик з усіма кадрами, знятими за 10 років роботи в групі.

«Спасибі за любов 💔. Назавжди/Ніколи. Останній кліп», – написала Надя під постом.

Користувачі мережі відразу ж відреагували:

«це неможливо дивитися без сліз 😭», «Любимо вас і завжди будемо з вами і будемо вас підтримувати ♥️», «😭😭💔💔💔❤️спасибі вам за дитинство 10 років💔😭❤️❤️❤️», «Ми вас дуже любимо❤️😍❤️🔥🔥❤️😍😭», «Ви дуже сильна і крута група», «Ви кращі. Я вас не забуду ніколи. Назавжди в сердечку. 🥺🙏🏽💔».

До цього сам Олексій Завгородній заявив, що відведений час їх групи минув, вони відчувають, що вже сказали все можливе фанатам своїми спільними роботами і в колективі встигли зробити саме те, що планували.

«Ми дійсно відчуваємо, що в цій групі ми з Позитивом зробили максимально все», – наголосила в свою чергу Надя.

Також артисти розповіли, що їхній останній концерт відбудеться восени, 11-го вересня у палаці «Україна», а до цього моменту вони збираються відправитися в останній тур під символічною назвою: "Фінальні титри".

У завершенні Надя розповіла на своїй сторінці в Instagram, що вона знаходиться в сум'ятті, адже даний крок є також і початком нового життя.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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