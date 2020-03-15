Російський танцівник Сергій Глушко, який є чоловіком співачки Наташі Корольової, показав фрагмент свого пікантного шоу

Як передає Politeka.net, артист поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Тарзан поділився з фоловерами кадрами на яких крокували "жерці" у червоних балахонах, а в повітрі повис молодий підкачаний і напівголий чоловік у шкіряному вбранні з шипами й ланцюгами.

Крім того, Тарзан порадів, що навіть коронавірус не перешкода аншлагу в постановці з його участю і покрасувався з букетом квітів, в кепі і незвичному джинсовому одязі в ліфті - артист зробив типове селфі.

Публіка у захваті від побаченого, точніше - її половина, інша ж лютує і не розуміє відвертих "витребеньок" Тарзана на сцені.

Раніше ми повідомляли, команда привітала Тарзана неперевершеним тортом на честь 50-річчя. Солодкий шедевр прикрасили майстерно виконана фігурка танцюриста в одному з його диких образів, а також фігурки оголених дівчат. Торт винесли з запаленими міні-феєрверками під гучні вітання з днем народження.

"Сергію, а хто тебе солодкого зжер?!!! Особливо попу з хвостиком!!! Торт шедевральний!"; "50 років ) а в душі 20😂👍 з днем народження"; "найсолодше дісталося Корольовій?"; "Дуже круто! І зовсім не вульгарно. Я б із задоволенням подивилася на дану подію на власні очі 👍💐", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Наташа Корольова вразила одкровенням про сина, зіркові батьки не перешкода: «Я знаю, що він…».

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