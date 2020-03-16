Лікарі до останнього казали, що все буде добре

Батько покійної співачки Юлії Началової опублікував книгу в пам'ять про спадкоємиці

Про це пише видання КП, яке опублікувало кілька фрагментів з книг.

За словами Віктора Началова, близькі співачки не до кінця усвідомили той факт, що в організмі Юлії почався запальний процес і до яких наслідків він міг привести.

Більш того, медики запевняли їх, що нічого поганого в цьому немає, але з якихось причин відводили вбік очі.

Віктор і Таїсія Началови не надали цьому належної уваги і вирішили відпочити. В один момент задзвенів телефон і на екрані висвітилось "Лікар", після чого у батьків Юлії Началовой здригнулося серце.

«Все, — я почув глухий голос доктора. — Все. Нічого не змогли вдіяти», - цитують журналісти Віктора.

В той момент батьки співачки не могли зрозуміти, яке горе сталося. Їм хотілося кричати на весь світ про свою біду, але вони стримували себе, адже поруч стояла донька Юлії.

Дитина дивився на бабусю і дідуся переляканими очима й мовчав, боячись їх налякати.

«Віра – це ниточка, яка прив'язує нас до життя, йде з-під ніг», — написав Віктор Началов у своїй книзі, присвяченій покійної спадкоємиці.

Раніше ми розповідали, що після смерті артистки її єдина дочка Віра, яку вона народила у шлюбі з відомим російським футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею і дідусем. Віктор і Таїсія Началови душі не чують у внучці. Активно бере участь в житті дочки і рідний батько.

Після раптової смерті Юлії її батьки пройшли курс реабілітаційного лікування в одній з клінік Ізраїлю. Лікування, яке оплатив забезпечений прихильник Юлії Началової, полягала, насамперед, у наданні психологічної допомоги.

Нагадаємо, донька Юлії Началової вперше вийшла в світ після смерті матері.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Юлії Началової виграв суд проти покійної співачки.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Началової щиросердно зізнався після смерті співачки.