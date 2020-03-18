52-річна українська актриса Інна Білоконь, яка виступає дуетом з Андрієм Данилко в ролі мами Сердючки, похвалилася справжнім талантом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram фотоколаж, на якому постала в трьох образах - при чому кожен абсолютно не схожий на попередній.

На першому фото Інна Вікторівна показала себе в звичайному житті: у світлому пальто, білій шапці, за кермом машини.

На другому фото Білоконь позує, "сховавшись" за тантамарескою (стендом для фотозйомки з вирізаним обличчям) у вигляді ковбоя. Вираз обличчя, правда, у актриси, зовсім не героїчний, а, швидше, страдницький.

На третьому знімку Інна Викторовна кривляється в лісопосадці, зобразивши жах на обличчі.

"Людоньки.... це одна людина...... 🙉😜🤪 Хай щастить Вам!!!!", - підписала колаж Білоконь.

Шанувальники почали активно коментувати пост улюбленої актриси.

"Найкраща⭐"

"Прекрасна людина👍🔥"

"Наша Кривляша"

"Талант перевтілення!👍"

"Багатосторонньо так😊"

"Ви з Данилком такі молодці,удачі в творчості,ми Вас любимо😘👍👍👍"

"Приголомшливе почуття гумору і талант.🔥Вас просто обожнюю.❤"

Раніше ми повідомляли, мама Сердючки умилила мережу, показавши "звіра" в ліжку. Інна Викторівна опублікувала фото свого пухнастого улюбленця - маленька руда собачка зручно облаштувалася на ліжку, обнявши лапкою іграшкового ведмедя.

"Нежнятинка💖"; "Мілашка 😍😍😍❤️"; "Божище моя красотулька! До чого ж милашество зашкалює!"; "Уті, бозецьки!Яка ж сладусечка😍🐺"; "Так і хочеться доторкнутися", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Данилко "проговорився" про відносини з напарницею Білоконь. Так, в інтерв'ю у програмі "Слава+" в рубриці «Збреши Славі», в якій передбачається, що артист повинен давати неправдиві відповіді, Андрію поставили питання про те, чи були у нього стосунки з Інною. Співак відповів «ні», що означало, що роман між ними все ж був. Втім, до цього ні "Сердючка", ні її "мама" свої відносини ніколи не коментували і в цілому намагалися не розповідати громадськості про своє особисте життя. Як відомо, Білоконь багато років щаслива в шлюбі і виховує з чоловіком-бізнесменом 21-річну доньку.

Нагадаємо, Данилко видав правду про повернення Сердючки на Євробачення.

Також Politeka писала, що Данилко не стримався і накинувся на Ніцой після її образ.