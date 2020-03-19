Популярна співачка Даша Астаф'єва вразила мережу змінами в Лиці через участь у флешмобі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Добре сказане слово краще влучно кинутий сокири», - йдеться у підписі.
Уточнимо, що на знімку Астаф'єва позує з невдалою маскою, що «рознесла» її обличчя. Проте її прихильники залишилися безмовні – знімком зірка поділилася в Сторисе.
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До цього ми писали, що знаменита українська суперблондинка не втомлюється дивувати своїх фанатів все більш незвичайними образами. При цьому не всі з них створюються для сцени. Співачка поділилася з шанувальниками новим забавним відео в розділі Сториз свого Instagram.
На кадрах Полякова вирішила показати себе за таким інтимним заняттям, як прийом їжі. При цьому, для більшої комічності співачка додала на відео фільтр, спотворює її обличчя і наділяє її величезними щоками та губами.
«Нічна жриця! Ммм…ммм, як смачно, ням-ням-ням», - вимовляє Полякова на відео, цитуючи свою популярну пісню.
На жаль, шанувальники співачки не змогли оцінити її гумор в коментарях, так як в розділі Сториз відсутня така функція.
Нагадаємо, Полякова в одному халаті показала свою гордість крупним планом: "аж очі розбігаються".
Як повідомляла Politeka, українська співачка шокувала змінами у зовнішності.
Також Politeka писала, що ненафарбована Полякова показала обличчя крупним планом, кадри облетіли мережу.