Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко продовжує радувати своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

На цей раз популярна російська актриса Тетяна Кравченко заінтригувала прихильників знімком.

На фотографії, яку вона опублікувала у своєму Instagram, вона позує з Федором Добронравовим і Людмилою Артем'євою.

"Всі разом", - йдеться у підписі до опублікованого в Instagram знімку.

Публікація дуже заінтригувала прихильників серіалу "Свати", оскільки напередодні стало відомо, що Людмила Артем'єва вирішила покинути проект під час зйомок нового сезону.

"Юрія Анатолійовича не вистачає", "Дуже шкода що не буде продовження з Артем'євою! Ви увійшли в кожний дім як родина", "Супер трійця!", "Мітяя втратили. Я його дуже люблю. І Ларису", "Сподіваюся Іван Будько не помре в кінці серії", "Коли будемо дивитися? Це Супер, що є продовження, а Мітяй буде? Так, Ви всі класні", "Такі класні", "Всіх артистів з цього серіалу дуже люблю як рідних", - написали підписники Кравченко в коментарях під публикацией.

Нагадаємо, що зараз під Мінськом проходять зйомки сьомого сезону серіалу, який дуже довго відкладали. Влітку знімальна група зніме останні три епізоди серіалу, а вже восени 2020 року ситком вийде на екрани.

Зазначимо, що з перервами проект триває вже 12 років. За цей час ключові актори, які знімаються в серіалі, встигли постаріти, а одного з дідусів навіть довелося вбити в серіалі, так як актор Анатолій Васильєв пішов з проекту через розбіжності з режисером.

У сьомому сезоні творці серіалу планують зібрати всіх героїв серіалу, навіть тих, кого в картині «вбили». Крім цього, з'явиться кілька нових персонажів.

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