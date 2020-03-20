Турецька акторка Нур Феттахоглу, яка прославилася завдяки зйомкам в серіалі «Величне століття», поділилася чорно-білим знімком

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку 39-річна Феттахоглу стоїть у спортивному обтягуючому комбінезоні біля вікна. Жінка підняла вгору руки, показавши свою струнку фігуру у всій красі. Судячи з усього, актриса перебуває вдома на карантині і вирішила зайнятися спортом.

За годину прихильники залишили під постом понад 12 тисяч лайків. Фанати закидали жінку компліментами.

«Залишайтеся вдома і займайтеся спортом», «Твоя фігура така чудова», «Ми так тебе любимо», «Ідеальна фігура», «Ти виглядаєш як дівчинка», «Я так сильно люблю тебе моя дорога», «Ідеальна», «Грандіозна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу поділилася чорно-білим знімком, на якому вона сидить у кутку на стільці. По обличчю актриси можна зрозуміти, що вона не в найкращому настрої.

«Самотність не означає, що навколо немає людей», - процитувала вона Карла Юнга.

Шанувальники актриси активно підтримали її в коментарях і висловили слова підтримки і любові до неї.

Нур Феттахоглу відома українцям, в першу чергу, по серіалу «Величне століття». Там вона зіграла роль першої дружини Сулеймана Махідевран Султан. Мільйони телеглядачів співпереживали героїні, яку зіграла Феттахоглу.

Відзначимо, що зараз актриса виглядає набагато молодше і свіжіше, ніж під час гри у серіалі. Видно, що вона займається спортом і дотримується здорового способу життя, тому в свої 39 років виглядає на 30. Крім цього, Феттахоглу змінила колір волосся з чорного на рудий. Це теж дозволяє актрисі приховати свій справжній вік.

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