Зоряний, особливо голлівудський Олімп, часто видозмінюється – на зміну авторитетним талановитим «старожилам» приходять юні таланти, які, судячи з їхньої гри в кіно, цілком собі можуть претендувати на «святе місце»

Хто ж вони, ті самі висхідні зірки кіно, які здатні з часом затьмарити саму Анджеліну Джолі, Джонні Деппа та інших голлівудських небожителів своїми акторськими здібностями? Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-публікації, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

Актор Тімоті Шаламе крім того, що дуже переконливий на сцені, ще й з Лілі Роуз-Депп зустрічається – старшою дочкою Джонні Деппа і Ванесси Параді. Разом Лілі і Тім зіграли в «Королі» і, мабуть, з тих пір міцно подружилися. Тімоті на екрані неймовірний, в його активі: «Назви мене своїм ім'ям», «Маленькі жінки», «Леді Бьорд». Йому всього 24, а він вже знімався у найвідоміших режисерів і його обожнює мало не вся молодь світу.

«Нова Сабріна» Кірнан Шипка мила і також переконлива на екрані. Світловолосу красуню просто обожнює Netflix – її активно запрошують зніматися ймовірно, що в майбутніх світових блокбастерах.

А юна красуня-акторка Маргарет Куеллі і зовсім схожа на Анджеліну Джолі. І вона зіграла в фільмі самого Квентіна Тарантіно «Одного разу в… Голлівуді» - треба сказати епізоди, але які переконливі. Грала не з ким-небудь, а з колишнім зоряним Енджі Бредом Піттом.

Дочка відомих акторів Уми Турман і Ітана Хоука Майя Хоук почала з серіалу «Дуже дивні справи» і у вже згаданому вище в «Одного разу в… Голлівуді». Що ж, росте, треба відзначити, гідна заміна своїх талановитих батьків.

Зірка серіалу «13 причин, чому» та фільму «Дістати ножі» Кетрін Ленгфорд чудово проявила себе, їй пророкують чимало хороших проектів в майбутньому.

Раніше ми писали, що Захара - донька Джолі - провела у лікарні останні два місяці. Джолі не стала розповідати ЗМІ, чим вона хворіла.

Як відомо, дочка Джолі Шайло в такому юному віці вже прийняла рішення про зміну статі. Про те, що дівчинці подобаються чоловічі речі і зачіска Бред і Анджеліна розповідали ще в 2013 році. У 2019 році в пресу просочилися чутки про те, що Шайло почала приймати гормональні препарати для зміни статі. Своїх близьких дівчинка просить називати її Джоном. Зіркові батьки неодноразово заявляли, що не планують заважати доньці міняти стать, якщо вона зважиться на це.

Нагадаємо, Ді Капріо гримасує на яхті з молодою подругою.

Як повідомляла Politeka, Одного разу в Голлівуді: Тарантіно розкрив «таємницю» фільму, де Ді Капріо і Пітта просто не впізнати.

Також Politeka писала, що Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт кардинально змінилися для нового фільму, з'явилися фото.