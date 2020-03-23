Ми звикли, що зірки завжди виглядають прекрасно, але бувають випадки, коли вони все псують

Зокрема, красуні можуть змінити зачіски, через що їх можна навіть не впізнати, пише Рoliteka.net. У свій час на сміливий крок вирішив зважилися актрис. Давайте згадаємо найяскравіших.

Так, декілька років тому, Анджеліна Джолі зважилася на зміну зачіски під хлопчика. Однак це зовсім не прикрасило голлівудську зірку, після чого вона відростила волосся.

Модель Ірина Шейк також одного разу ризикнула, і викликала бурхливу реакцію шанувальників. Коротке волосся не дуже вдалий варіант для такої красуні.

Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, зважилася підстригти чолку. Нехай це і некороткие волосся, але теж дуже рішучий крок для герцогині.

Наталі Портман підстриглася " під хлопчика заради зйомок у фільмі «„V“ значить вендета». Хоча красуні і пасує така довжина, однак вона вирішила назад відростити волосся.

Співачка Брітні Спірс під час депресії зірвалася і поголила собі голову в салоні. Проте це зовсім не йшло красуні, і вона відростила знову свої білі локони.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що дочки Анджеліни Джолі, 15-річна Захара і 13-річна Шайло, перенесли операції.

Зірка розповіла, що останні два місяці провела в лікарні, де перебувала поруч з дочками. Джолі зізналася в журналі Time, що Шайло перенесла операцію на стегні.

Артистка не розповіла деталей, адже поважає приватне життя дітей.

Варто відзначити, папараці зняли Анджеліну Джолі, Шайло на милицях, і молодшу дочку, Вів'єн. Фото відразу розлетілися по мережі.

Раніше повідомлялося, що Ірина Шейк вбралася в смарагдове блискуче плаття з великим декольте. А виріз на спідниці сукні був від лінії грудей і до щиколоток, скріплений лише в районі живота темним широким поясом.

При цьому на Ірині був чорний бюстгальтер, вона широко посміхалася на камеру, обіймаючи рідних. Образ доповнили стримана укладка та темні туфлі-човники.

Був знімок "свідченням" відпочинку зірки саме 8 березня - невідомо, але схоже на те.

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