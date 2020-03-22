Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала нове пікантне фото в Instagram

На фото Анастасія позує в одних джинсах, які були розстебнуті. Під ними не було видно білизни. Верхня частина тіла була зовсім без одягу, Кумейко тільки ліктями прикрила свій бюст. Волосся у співачки були розпущені, а вона стояла біля стіни босоніж. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли похвалити зовнішність співачки або поставити лайки. Все із-за того, що Кумейко опублікувала кадри в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", згадала про свої дитячі захоплення.

Артистка DJ Nana (нинішній псевдонім Насті) поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в плетеній довгій сукні кремового відтінку з підкресленою широким поясом талією. Дівчина позувала біля вікна, млосно зігнувшись і поклавши одну руку на підвіконня. Настя розпустила волосся і завдала яскравий макіяж, зробивши акцент на очах.

Кумейко, яка до цього епатувала публіку, задираючи до місця і не до місця ноги, підкорила серця шанувальників цим неймовірно теплим, жіночним і романтичним чином.

Повідомлялося, що українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала вологі гри з подругами на відпочинку.

«Прочитавши новини про світову кризу, вирішили трохи охолодитися», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко разом з подругами нібито читають журнал, після чого всі втрьох стрибають у басейн. Це все відбувається під красиву музику.

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