Легендарна радянська актриса Барбара Брильська вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням

ЗМІ пишуть, що у артистки рак мови. Про свій діагноз вона воліє не поширюватися, пише «Стархит».

Журналісти видання вирішили прямо запитати Брильську про її хворобу: «Правда, що у вас ця страшна хвороба?»

Зірка відповіла спокійно: «Ну і що? Не буду говорити про неї. Нехай краще шанувальники побажають мені здоров'я! Лікарі кажуть, все буде добре. Тільки треба час».

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Не обійшла стороною Брильську і новина про коронавирусе, епідемія змусила ще сильніше берегти своє здоров'я.

«Я з дому не виходжу. Всі сидять там, тим більше люди старшого покоління. Як проходять дні? Приїжджає син, допомагає в сімейних справах, я ж займаюся кішкою».

Як відомо, після виходу фільму «Іронія долі, або З легким паром!» Барбара Брильська стала зіркою і справжнім секс-символом СРСР. Вона ввела моду на подовжене каре, а жінки по всьому Союзу намагалися копіювати образ Надійки з культової кінострічки.

У 2007 році актриса повернулася до ролі, яка зробила її знаменитою. У фільмі «Іронія долі. Продовження» вона знову перевтілилася в Надійку.

Барбара Брыльска

Брильська також співпрацювала з українським телебаченням. Вона була членом журі шоу «Народна зірка».

Незважаючи на успіхи в кар'єрі, Барбара так і не змогла знайти щастя в особистому житті. Вона була заміжня тричі. З останнім чоловіком Людвігом Космалем вона прожила 18 років, але змушена була подати на розлучення з-за постійних зрад чоловіка.

У 1993 році жінка зіткнулася з жахливою трагедією. Її дочка загинула в автокатастрофі. Пізніше Брильська розповідала, що не могла впоратися з трагедією протягом декількох років.

Нагадаємо, зірка «Іронією долі» втратила близьку людину: деталі трагедії.

Як повідомляла Politeka, зірки «Іронією долі» вразили своїм виглядом через 43 роки: «Таких артистів більше не роблять».

Також Politeka писала, що Брильська розкрила таємницю про Пугачової, яку зберігала роками.