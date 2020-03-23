Відома співачка Софія Ротару показала, як виглядає її онук Анатолій

Фотографію 26-річного хлопця вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram в честь його дня народження, передає Politeka. На чорно-білому знімку постав молодий хлопець, який дуже схожий на популярну в соціальних мережах онуку Ротару - Софію Євдокименко.

«Із Днем народження, мій дорогий і улюблений онук! Толя, будь здоровий і щасливий! Удачі у всьому! Люблю!», - написала зірка.

Фотографія хлопця, який не веде публічне життя, буквально підірвала коментарі Ротару, хоча вона і обмежила їх. За 20 хвилин шанувальники Ротару поставили під постом майже 2 тисячі лайків.

«Дуже гарний, щастя йому», «Схожий на вас..», «Який красень!!!», «Щастя вашій родині і всім нам», «Красунчик. Щастя і здоров'я імениннику», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що про Анатолія, якого назвали в честь зоряного дідуся, відомо не так багато, як про його молодшу сестру Софію, яку назвали на честь бабусі. Але при цьому він теж займається творчістю. Відомо, що Анатолій займається фотографією і кілька років виступає у ролі діджея під псевдонімом AnatoliyMiDi. Як і його сестра, Анатолій навчався в Британії. До речі, хлопцеві не раз пророкували модельну кар'єру, адже у нього модельна зовнішність.

У Інстаграм у хлопця майже 18 тисяч підписників. Він регулярно публікує професійні знімки і свої треки. Як видно, вся сім'я легендарної співачки відрізняється творчою жилкою. Відомо, що її син – Руслан Євдокименко та його дружина продюсери. Вони не дуже публічні люди, але ведуть активне світське життя.

Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі: "Таке бабусі і не снилося".

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