Відома співачка Світлана Лобода похвалилася кращими кадрами зі зйомок кліпу "Твої очі"

Світлана почала активно вести соціальні мережі, в тому числі і Instagram, після настання карантину. Так, артистка скасувала частину концертів, світських заходів і зйомок. Таким чином Світлана отримала несподіваний і довгоочікуваний відпочинок, повідомляє Politeka.

Щоб скрасити вільний час під час ізоляції на карантині, співачка почала публікувати в соціальній мережі Instagram цілі серії кадрів з різних фотосесій. Не обійшла стороною співачка і відео зі зйомок різних кліпів. В цей раз Світлана презентувала кращу нарізку, зроблену під час роботи над кліпом "Твої очі":

«Прокинулася .... А з сусіднього окана музика звучить 🤩"твої очі" 🙈згадала нашу поїздку в Андалусію. як же було добре нам і весело . Мабуть , це один з моїх улюблених кліпів. а ваш? #твоиглаза», – написала під роликом Лобода.

Шанувальники не були байдужі і написали сотні коментарів:

«Приголомшлива ❤️», «найкращий кліп, красиві, щасливі!! ❤️❤️❤️», «Для мене це самий красивий кліп 🔥😃», «Мені подобається кліп "хмари" 😍 такий класний», «Самий улюблений - Новий Рим. Твої очі підірвали інтернет, досі не можу від них відірватися. Світлана, коли нова пісня, а краще альбом? ❤️», «Коханий !😘», «Мій улюблений кліп , з ним лягаю ( з кліпом) , з ним і прокидаюся ❤️».

До цього на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила стильний кадр, на якому позувала в одне лише шовковій піжамі пастельного відтінку, розшитий мереживом. Значна зона декольте зірки підкреслила чорною вишивкою, також як і воріт халата під колір її плаття. Популярні статті зараз

Причому підпису зірка розповіла про те, як вона "страждала" через свого імені в дитинстві:

«З дитинства мені здавалося , що ім'я «Світлана» не моє ... немає в ньому того бунтарського духу, кіт був мені завжди притаманний😏 в школі мене почали називати прізвища , і я була цьому дуже рада т до вважала її ємною і гучною))) донині мене запитують справжнє прізвище- «Лобода»😇 А я дуже пишаюся тим, що мені вдалося зробити прізвище мого батька - брендом!😉 😇 А вам подобається Ваше прізвище ? що ви знаєте про неї ?», – інтригуюче підписала співачка.

Шанувальники тут же відреагували на пост зірки:

«Я думала навпаки Вам не подобається, коли за прізвищем називають🌸», «Саме світле ім'я☀️☀️☀️», «Незрівнянно красива, як завжди! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох яка гарненька 😊», «Похвала», «Гарне ім'я👍».

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