Віка показала, як можна схуднути в домашніх умовах

Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як тренується вдома під час карантину

Сьогодні в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила представити цілу серію відео, знятих під час невеликої розминки-заняття в домашньому вигляді, повідомляє Politeka.

Як відомо, після того, як оголосили карантин, зірка разом зі своєю колегою Славою Камінською, скасували концерти і залишаються вдома разом з близькими. Тим не менш, домашній режим не привід відмовлятися від тренувань, вважає Вікторія.

Сьогодні зірка показала, як можна тренуватися вдома - було б бажання. Як забавного, але наочного прикладу Вікторія показала, як можна присідати правильно і з обважнювачем. В якості свого помічника Віка вибрала велику банку, про яку також встигла пожартувати у своїх Сториз.

Сама зірка позувала в чорних вільних спортивних штанях і білій футблоке. Під час ролика Смеюха показово провела вправу і розповіла, як проводить свій відпочинок вдома.

Відзначимо, не так давно Вікторія заявила, що готова приступити до тренувань в тому ж темпі, що і раніше. Як відомо, співачка славиться струнким і підтягнутим тілом, причому багатьох шанувальників цікавить: як зірці вдається досягти таких результатів і бути такою стрункою, виблискуючи пресом на відпочинку?

Щоб відповісти користувачам повною мірою, співачка вирішила представити цілу серію роликів в соціальній мережі Instagram і навіть дала особисті коментарі про тих чи інших тренуваннях.

Співачка вирішила показати, як приступила до силових тренувань. Зірка позувала у звичайних чорних штанях і такого ж кольору майці без рукавів.

«Боротьба з коронавірусом!😂 😂😂🤼‍♂️🥊 #вбоевойпозиции», - написала зірка під новим роликом.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки.

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