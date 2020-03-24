Співачка Тетяна Котова, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», налякала шанувальників знімками з клініки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, спершу зірка опублікувала фотографію під час крапельниці. При цьому на знімку не було будь-яких пояснень. Це ввело в шок її фанатів. Проте пізніше зірка вирішила розвіяти страх і розповіла, де знаходиться.

«Друзі, добрий день. Зі мною все в порядку, не переживайте. Все супер. Я перебуваю зараз в клініці на детокс. У мене перші три дні – голодування. Тобто, з сьогоднішнього дня я починаю голодувати», - зазначила вона.

Однак шанувальники Котової були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадри дівчина розмістила в Сторіс.

До цього ми писали, що 34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала архівних фото з Італії.

Красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Тетяна облягла ніжки в чорні вузькі джинси з рваними колінами, приміряла білу сорочку, такого ж кольору "ковбойського капелюха і високі шкіряні чобітки. Зірка розпустила волосся і завдала трохи косметики.

Артистка застигла в пікантній позі: сперлася "п'ятою точкою" на величезну дерев'яну діжу, зігнувши одну ногу в коліні, і доторкнулася рукою до капелюшка.

Котова подала чудову ідею шанувальникам, як розважити себе під час карантину. Дівчина запропонувала скористатися послугами віртуальних екскурсій у відомих музеях світу.

"А чи не піти нам в музей? так, Так! У цій ситуації безліч музеїв відкрили онлайн-проекти віртуальних екскурсій по всьому світу".

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