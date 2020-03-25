Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про неймовірну для неї подію - вона змогла особисто поговорити зі своїм кумиром Джаредом Лето

Артистка розповіла на свтоей сторінці в соціальній мережі Instagram про те, як під час ефіру Джареда вона змогла поговорити з ним особисто, що стало для неї повним шоком. Зірка не змогла приховати почуттів і розплакалася прямо перед камерами, пише Politeka.

Так, Леся показала частину своєї розмови з всесвітньо відомим американським актором і музикантом Джаредом Лето. Після незручної бесіди сама Леся розповіла, що їй дуже соромно, адже вона ридала, пищала і не могла стримати емоцій. А також Лесі дуже соромно, адже вона назвала зірку «дурником» з незручної випадковості.

"Я вела себе як дура, навіть забула англійську абсолютно. У мене ледь серце не розірвалося. І я навіть кілька разів назвала дурником. Напевно, добре, що він не розуміє українську! Боже, я така тупа", – сказала Никитюк у своїх Сторі, утираючи сльози радості після ефіру.

Шанувальники прийшли в небувале захоплення від побаченого запису, адже для них Джаред – такий же кумир, як і Леся. Варто також відзначити, що зірка не раз мріяла про зустріч зі співаком, а також безліч раз публікувала його фото у себе на сторінці.

До цього, за словами зірки, коли вона була в Китаї під час відпустки, то ще тоді, кілька місяців тому, носила маску і якщо б вона знала про швидке настання епідемії, то запаслася б масками в більшій кількості.

На самому фото Леся позувала в коротенькій шкіряній міні-спідниці з замком спереду, акуратною чорній кофті і болотного кольору ботильйонах на невисокому каблуці. Доповнила свій "образ дня" провідна маленькою сумочкою такого ж відтінку, як і її одежа.

Причому підпису зірка розповіла про плани на найближчий час. надавши шанувальникам можливість провести свій час з нею, нехай і у віртуальному режимі:

"Задовго до карантину .. я ще тоді так раділа ... стільки масок тут в магазинах, різнобарвних, з малюнками і без ... Дура🙈 тому набери оптом😆 Ну а поки ми сидимо по домівках: шановні шанувальники запрошую вас на «Карантинні Вечора з Лесею Нікітюк» 😆😆😆".

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