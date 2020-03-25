Віра Брежнєва поділилася милим домашнім фото з Костянтином Меладзе

В останні дні в багатьох країнах світу діють ті чи інші карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Через це багато людей буквально «застрягли» у власних будинках. Зірки не стали винятком.

Як повідомляє Politeka, популярна українська співачка, яка перебралася до Росії, вирішила нагадати людям про важливість самоізоляції. У розділі Сторіз свого Instagram Брежнєва опублікувала спільне домашнє фото зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. На знімку співачка лежить на ліжку або дивані в обнімку з чоловіком. Правда, видно на фото тільки руку Меладзе, якою він обнімає дружину. Втім, здогадатися, що це він нескладно, так як на руці видно обручку.

Брежнєва супроводила зворушливий знімок хештегом із закликом залишатися вдома. В останні дні все більше зірок звертаються до прихильників з аналогічним проханням.

Зазначимо, що у кінці минулого року з'явилися чутки про те, що Меладзе нібито зраджує Брежнєву. Втім, співачка особисто спростувала ці повідомлення і запевнила, що у них з чоловіком все добре.

До цього співачка показала кадри з ефектної фотосесії в чорному спортивному костюмі. Брежнєва показала відзнятий матеріал в рамках спеціальної фотосесії для модного журналу.

На представлених кадрах струнка Віра позувала в чорному облягаючому скороченому комбінезоні, під низом якого можна помітити світлу майку. Доповнила наряд співачка ніжно-рожевою весняної курткою, а також світлими кросівками з білими носочками-гольфами.

Нагадаємо, Брежнєва в спортивному костюмі показала ідеальні ноги після тренувань.

Як повідомляла Politeka, гаряча Брежнєва показала, чим спокушає Меладзе на карантині.

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