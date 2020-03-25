Відома українська співачка Дар'я Астаф'єва показала нове фото в Instagram

На фото Астаф'єва показала себе у чорному топі і швидше за все, лосинах. Обличчя в неї було розмальовано метеликами, можливо, фільтр. Волосся в цей раз Дар'я зібрала в хвіст. Вона лежала на килимі і посміхалася. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"До тренування з Оленкою", - написала під знімком Дарина.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити їй лайки. Все із-за того, що фото опубліковано в сторіс Инстаграма, де немає такої функції.

Раніше ми повідомляли, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала серію нових кадрів відразу з декількох провокаційних фотосесій.

Так, представлених на кадрах Даша позувала в обрізі небезпечною і зухвалою Лари Крофт – в одному комбінезоні чорного кольору, в стильному синьому комбінезоні і з розпущеним довгим волоссям, а також у домашньому вигляді в одному халаті.

Даша в улюбленій іронічній формі зазначила, що раніше вона в школі не билася, хоча почала це робити пізніше «адже дуже хотілося». Також розповіла зірка і про особистої слабкості – виявилося, що співачка дуже навіть грішить любов'ю до солодких пирогів.

Нагадаємо, гаряча Астаф'єва здалася без білизни і здивувала визнанням

А ще Politeka писала, що Астаф'єва посвітила принадами в жаркому образі

Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва спотворила себе до невпізнання, кадри облетіли мережа



