Відома українська співачка Дар'я Астаф'єва показала нове фото в Instagram
На фото Астаф'єва показала себе у чорному топі і швидше за все, лосинах. Обличчя в неї було розмальовано метеликами, можливо, фільтр. Волосся в цей раз Дар'я зібрала в хвіст. Вона лежала на килимі і посміхалася. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"До тренування з Оленкою", - написала під знімком Дарина.
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Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити їй лайки. Все із-за того, що фото опубліковано в сторіс Инстаграма, де немає такої функції.
Раніше ми повідомляли, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала серію нових кадрів відразу з декількох провокаційних фотосесій.
Так, представлених на кадрах Даша позувала в обрізі небезпечною і зухвалою Лари Крофт – в одному комбінезоні чорного кольору, в стильному синьому комбінезоні і з розпущеним довгим волоссям, а також у домашньому вигляді в одному халаті.
Даша в улюбленій іронічній формі зазначила, що раніше вона в школі не билася, хоча почала це робити пізніше «адже дуже хотілося». Також розповіла зірка і про особистої слабкості – виявилося, що співачка дуже навіть грішить любов'ю до солодких пирогів.
Нагадаємо, гаряча Астаф'єва здалася без білизни і здивувала визнанням
А ще Politeka писала, що Астаф'єва посвітила принадами в жаркому образі
Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва спотворила себе до невпізнання, кадри облетіли мережа