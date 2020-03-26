Українська актриса Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі Жені в серіалі "Свати", порадувала шанувальників чуттєвим фото

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото актриса сидить біля стіни в шовковій сукні. Видно, що дівчина не вдягла нижню білизну під вбрання. На фото у Ганни ніжний макіяж, який додає її образу чуттєвості. Варто відзначити, що Ганна абсолютно не схожа на свою героїню серіалу.

За три години пост зібрав майже 22,5 тисячі лайків. В коментарях шанувальники залишають компліменти Ганні.

«Найкрасивіша дівчина всесвіту», «Яка краса, ви прекрасні», «Природна краса», «Ні Пушкін, ні Лермонтов і ніхто інший не зможуть описати вашу красу», «А посмішка пробирається в очах», «найкраща», «Естетично як», "Просто ангел", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал поділилася яскравим знімком, на якому вона позує з закритими очима. Актриса вигнулась, спустивши накидку з плеча, оголивши декольте в тісному топі. Вона випятила вперед свої ключиці і поклала руку на груди. Волосся дівчина закинула на плече.

Зазначимо, що практично на всіх фотографіях Ганна виглядає дуже природно. Дівчина практично не фарбується, завдяки чому видно її природну красу.

Нагадаємо, що Анна Кошмал в одному халатику показала свої жіночі штучки: "молода і прекрасна".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал спустила спідницю і показала свою красу: "Яка хитра".

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