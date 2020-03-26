Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка "ВІА Гра", показала новий образ в Instagram

На фото Котова позує коротенькій білій піжамі. Образ Тетяна доповнила квіткою в руці, а також білими шкарпетками. Співачка стояла біля піаніно і одну ногу трохи підняла і вперлася про другу. Волосся у артистки були розпущені. На тлі можна побачити двері, а за нею стіну і картину. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одного разу, одним сонячним ранком або пізно дощовим ввечері, в твою голову забреде думка про те, що весь цей світ, все, що відбувається в ньому не варто і краплі твоїх нервів.

Ти зненацька розумієш, що все трапляється тоді, коли має статися, що люди, які поруч - не вічні, що ти не вічний. Ти зрозумієш, що все безглуздо. Ти витрачаєш свій час неправильно. Ти мрієш про те, що не станеться. Сумуєш про те, чого не виправити. Ти забиваєш голову непотрібним сміттям, порожнім", - написала Котова під фото.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Все буде добре! Піжама", "Піжама просто залік, супер", "Які ніжки прям слів немає", "Красиво сказано, зі змістом...", "Танечка це золоті думки і слова".

Раніше ми повідомляли, що російська співачка Тетяна Котова, яка відома широкому загалу як учасниця групи "ВІА Гра", похвалилася фігурою біля басейну.

Артистка-красуня з'явилася на новому опублікованому нею знімку в купальнику і ефектній позі. Так блондинка Котова сіла біля водички і при цьому підняла одну свою ногу до верху, ніби роблячи бризки. На фото Тетяна, схоже, перебувала в прекрасному настрої і розповіла про те, як зараз себе почуває, що робить і до чого прагне.

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