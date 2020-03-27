Музикант і засновник групи "Ласковый май" Андрій Разін розвіяв чутки щодо дитини Тетяни Буланової

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, в соціальних мережах хтось пустив чутку про те, що зірка 90-их Тетяна Буланова нібито народила дитину від учасника групи "Ласковый май" Сергія Сєркова.

На цю інформацію відреагував засновник колективу Андрій Разін.

Музиканту попалася на очі стаття, де повідомляється про "таємне народження" Тетяною Булановою дитини від учасника групи "Ласковый май" Сергія Сєркова.

Разін назвав цю інформацію нісенітницею і навів кілька аргументів. За його словами, Сєрков у 12-річному віці потрапив в групу. Більше того, Сергій ніколи не був знайомий з Тетяною Булановою.

"Аж до 1993 року я жодного разу від Сергія не чув навіть імені Тані Буланової. Вона не те, що з ним не знайома, але навіть в очі його ні разу не бачила. Тому, та інформація, яку поширюють в змі - це повна брехня, наклеп і знущання над Тетяною", – підкреслив продюсер в своєму Instagram.

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Буланова, популярна в 90-х російська співачка, змінилася до невпізнання. 49-річна артистка зробила собі кілька пластичних операцій, після яких кардинально змінилася настільки, що навіть прихильники перестали її пізнавати.

На своїй сторінці в Instagram Тетяна Буланова виклала свіжі знімки, на яких її неможливо впізнати.

Як вважають фахівці, артистка зробила пластичну операцію, від якої раніше утримувалася протягом всього багаторічної кар'єри.

Нагадаємо, Ротару відбила бойфренда у Буланової: «днює і ночує».

Як повідомляла Politeka, біда сталася з дитиною Тетяни Буланової, люди благають про зцілення.

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