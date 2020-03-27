Музикант і засновник групи "Ласковый май" Андрій Разін розвіяв чутки щодо дитини Тетяни Буланової
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, в соціальних мережах хтось пустив чутку про те, що зірка 90-их Тетяна Буланова нібито народила дитину від учасника групи "Ласковый май" Сергія Сєркова.
На цю інформацію відреагував засновник колективу Андрій Разін.
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Музиканту попалася на очі стаття, де повідомляється про "таємне народження" Тетяною Булановою дитини від учасника групи "Ласковый май" Сергія Сєркова.
Разін назвав цю інформацію нісенітницею і навів кілька аргументів. За його словами, Сєрков у 12-річному віці потрапив в групу. Більше того, Сергій ніколи не був знайомий з Тетяною Булановою.
"Аж до 1993 року я жодного разу від Сергія не чув навіть імені Тані Буланової. Вона не те, що з ним не знайома, але навіть в очі його ні разу не бачила. Тому, та інформація, яку поширюють в змі - це повна брехня, наклеп і знущання над Тетяною", – підкреслив продюсер в своєму Instagram.
Раніше ми повідомляли, що Тетяна Буланова, популярна в 90-х російська співачка, змінилася до невпізнання. 49-річна артистка зробила собі кілька пластичних операцій, після яких кардинально змінилася настільки, що навіть прихильники перестали її пізнавати.
На своїй сторінці в Instagram Тетяна Буланова виклала свіжі знімки, на яких її неможливо впізнати.
Як вважають фахівці, артистка зробила пластичну операцію, від якої раніше утримувалася протягом всього багаторічної кар'єри.
Нагадаємо, Ротару відбила бойфренда у Буланової: «днює і ночує».
Як повідомляла Politeka, біда сталася з дитиною Тетяни Буланової, люди благають про зцілення.
Також Politeka писала, що Тетяна Буланова без макіяжу вразила новою зовнішністю: «Змінилася до невпізнання».