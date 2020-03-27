Після приїзду в Канаду все пішло не за планом

Меган Маркл і принц Гаррі починають сваритися після виходу з королівської сім'ї

Схоже, "мегзит" не дається так легко, як очікувалося. ЗМІ почали писати про проблеми знаменитої пари.

До того моменту, як принц Гаррі і Меган Маркл офіційно припинять бути членами королівської сім'ї і позбудуться всіх привілеїв, залишається менше тижня. І Меган вже починає тиснути на чоловіка.

Справа в тому, що пара вже відчула брак фінансів. А після того, як відмова від привілеїв набуде чинності, витрати зростуть. Зокрема, влада Канади, куди раніше переїхали Меган і Гаррі, перестануть сплачувати їх охорону, і родині доведеться серйозно розщедритися.

При цьому надії на заробіток через бренд Sussex Royal не виправдалися, оскільки Єлизавета II заборонила його використовувати в комерційних цілях. Та й з роботою в кіно у Меган поки не складається. Зараз їй пропонують тільки озвучування мультфільмів.

Через цього всього Меган квапить Гаррі дружина в пошуку роботи. Як пише National Enquirer з посиланням на близького знайомого Гаррі, принц робить все, що може. Про це він і говорить дружині. Однак Меган тільки каже, що поки чомусь не бачить результатів. Чим дуже образила чоловіка.

Витримає пара всі негаразди, покаже час.

Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.

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