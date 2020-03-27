Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка стала відомою після виходу серіалу «Величне століття», зізналася, що була закохана в свого колегу по серіалу

Актриса розповіла, що дуже зблизилася з Озаном Гювеном, який виконав роль Рустема-Паші. Вони дуже тісно спілкувалися за межами знімального майданчика і в один момент Узерлі навіть закохалася в актора. Правда, романа між парою так і не було.

«Це почуття не покинуло мене до цих пір. У сценах з поцілунками я розкута, тільки якщо мій партнер - Гювен», - зізналася зірка.

За словами актриси, після закінчення зйомок вони продовжили спілкуватися. Але їх пов'язують лише дружні стосунки. Варто відзначити, що в 2014 році Узерлі пережила важке розставання з хлопцем, від якого в результаті народила дитину.

Нагадаємо, що серіал «Величне століття» закінчився ще в 2014 році, але шанувальники досі цікавляться життям головних акторів саги.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі покинула серіал «Величне століття» після третього сезону через особистісну кризу і постійну зайнятість на роботі. Актриса зізналася, що відчувала себе заручницею знімального процесу. Через зйомки у неї навіть був нервовий зрив.

Сьогодні актриса виглядає щасливою. Вона регулярно ділиться з шанувальниками яскравими фотографіями з повсякденного життя та з різних зйомок.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі показала найпотаємніше: "Просто вау!".

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