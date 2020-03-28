Російська актриса і телеведуча Эвелина Бльоданс порадувала підписників особистим відео з ліжка

Зірка опублікувала кадри про те, як лягає в ліжко, пишет Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, на відео Евеліна спочатку позує в чорному халаті з квітковому принтом. Артистка підходила до ліжка, і, розгладивши її, прилягла. При цьому волосся артистки розпущене, а макіяж зроблений з акцентом на очі.

Пізніше на відео з'являється відвертий кадр, на якому зірка постає оголеною. Бльоданс прикривається подушкою, на яку лише нещодавно лягала. Вона відкинула волосся назад. При цьому на її пальцях помітний яскравий манікюр.

"Схоже тепер ми будемо більше часу проводити в ліжку. Нова гарна постільна білизна...якраз до речі!", - підписала відео Евеліна.

За дві години кадри подивилися понад 17 тисяч разів та залишили багато коментарів.

"Хто знімав останнє фото? 😏😉🤗", "Гідно вас", "Евеліна, нехай воно приносить радість і любов в Ваш дім! ❤️🕊", "О Боже вона під ковдрою без нічого😍", "Ого-го", "Евеліна, така дівчина, як Ви, будь-яку постільну білизну затьмарить)😃👍", "Це ж добре! 👍Що може бути краще ніж хороший відпочинок на м'яких меблях 😊👍👍👍", "Красива Евеліна", "У ліжку з ким??? 😆 ех що б я так жив👍хоч деньок😀😘", "Евеліночка, Хорошаааа!!!😘😘😘💥💥💥💥💥🌹🌹🌹🌹🌹", "Постільна білизна красива! 😍 Спите з насолодою, прекрасна))", "Як завжди красуня. Будьмо всі здорові.❤️❤️❤️❤️❤️", "Евочко в ліжечку", "Багато жити не заборониш", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої.

А ще Politeka писала, що Бледанс засвітила зайве в розстебнутих штанях.

Також Politeka повідомляла, що гаряча Gaga приміряла костюм розпусну медсестри.