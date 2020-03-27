Знаменита українська співачка Анна Седокова влаштувала стильну зйомку зі своїм молодим коханим Янісом Тіммой на спортивному майданчику

Незважаючи на те, що зараз введені обмеження в зв'язку з епідемією коронавіруса, Ганна не стала обмежувати роботу і постійно з'являється на вулиці або в магазині власного бренду за роботою. Про це вона сама повідомляє на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.

Сьогодні співачка вирішила влаштувати зйомки прямо на спортмайданчику, показавши, як її коханий Яніс піднімає її до баскетбольного кільця, немов пушинку і дбайливо відпускає. Сама Ганна забавно позувала у висить положенні і навіть залишилася з однією рукою триматися за кільце, щоб кадри вийшли більш провокаційними.

«Коли у тебе завершили Лігу ВТБ і ти кидаєш в кільце все помаранчеве 😂 My Hero @janis.timma і я в самому красивому костюмі @lastory_store 🧡», – написала Анна.

Шанувальники написали сотні коментарів під постом:

«Penaltys 🏀🏀🏀 touch 🥀🥀🥀», «Як це мило)», "Що роблять на майданчику:)", «Які гарні ❤️❤️❤️❤️», «Підвищуй свою сексуальність», «Яка ві нереально красива пара❤️Щастя вам і вашій сім'ї 🙏», «Ви з Янісом такі милі 😍☺☺☺☺».

Раніше ми повідомляли, Седокова бере участь у зйомках шоу "Квартира 69". Днями артистка присвятила принадами в нескромном образі в компанії колег. На ній боді, колготки в клітинку і довгий червоний плащ. Красуня своїм зовнішнім виглядом довела до екстазу шанувальників.

«Як я мрію з вами сфотографуватися!!😭мрія моя з дитинство!!😔😔😔МІЙ ІДЕАЛ ЖІНОЧОЇ КРАСИ!!!❤❤❤❤», «Воу воу воооу, ось це потужна компанія ❤️❤️❤️», «Про боги 🐆 🔥», «Кайф 🖤🌍», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином