Зіркові діти сьогодні одні з найщасливіших, адже їх батьки, які вічно гастролюють, нарешті залишилися вдома і проводять з ними багато часу

Politeka дізнавалася, чим займаються діти зірок, поки їхні мами і тата на карантині.

Суперблондинка Оля Полякова поділилася з шанувальниками відео, на якому вона з двома дочками намагається спекти мафіни. Судячи з відео, дається це Ользі не легко, вона нервує і психує. Але зате мафіни в підсумку все ж приготували. Полякова пожартувала, що мами, у яких багато дітей повинні незабаром придумати вакцину.

У Слави Камінської краще виходить управлятися з двома дітьми. Вона просила шанувальників надсилати їм ідеї для спільного проведення часу. Крім цього, видно, що Слава ходить гуляти з дітьми, дотримуючись всіх правил безпеки.

Співачка Світлана Лобода днями опублікувала зворушливий знімок з дітьми, написавши, що під час карантину весь час проводить з дітьми. У своїх сторіз вона ділиться кумедними відео з донькою Євангеліною.

Ані Лорак теж проводить свій карантин з донькою. У сторіз вона показала, як вони з малою роблять піцу.

Телеведуча Регіна Тодоренко разом з чоловіком Владом Топаловим проводять багато часу з сином. Але, судячи зі сторіз зірки, вона вирішила не скасовувати зйомки і все ще ходить на роботу, відмовившись від карантину.

Нагадаємо, що Слава Камінська побешкетувала у ванній перед дзеркалом: "Карантин пішов на користь!".

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода в чорному купальнику здивувала похмурим виглядом: "Ох, яка сувора!".

Також Politeka писала, що дочка Полякової налякала розбитим обличчям: "Сталося після...".