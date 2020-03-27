Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нове фото в Instagram

На фото Соня позує в білій смугастій футболці і окулярах. Образ доповнила Євдокименко прикрасою на шиї і зібраним у хвіст волоссям. Внучка Ротару сиділа на підлозі, а поруч можна побачити було пуф, журнальний столик, диван і інші предмети інтер'єру кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що сьогодні робите вдома?", - написала Соня.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків, серед яких була і Софія Ротару. Також вони написали кілька коментарів:

"Я почала свій маленький проект, читаю книги і намагаюся розвиватися", " Росії вихідні до 05.04. Терміново закриваємо короткі контракти - це якщо про бізнес", "Як мені подобається колір вашої помади", "Валяюся в ліжку і сумую, бо нічим зайнятися і нічого не хочеться робити... тільки спати, спати, спати", "Чесно нічого... Повернулися з лікарні йду доробити відео на фан... Настрою немає(".

Раніше ми повідомляли, що 18-річна Софія Євдокименко, внучка і тезка української поп-легенди Софії Ротару, вразила публіку новим фото.

Юна співачка і модель Sofia Eve (сценічний псевдонім дівчата) опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, зроблений в підземці в США. До речі, Соня навчається в школі дизайну "Парсонс" і левову частку часу проводить в Америці.

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