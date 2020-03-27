Співачка Ксенія Георгіаді зізналася, що свого часу «вкрала» пісню у Софії Ротару

Про цю історію сама артистка згадала в ефірі програми «Доля людини» на РосТБ. За словами Георгіаді, колись у неї з Ротару розгорівся невеликий конфлікт через «вкрадену» пісню. Це сталося, коли Ксенія брала участь у конкурсі «З піснею по життю». Тоді їй вдалося пройти у фінал з піснею «Уроки музики», однак перед фінальним виступом музичний редактор Галина Солдатова видала артистці іншу пісню – «Стара печаль моя, стара», написану Юрієм Саульским.

«Він в цей же час показує цю ж пісню, як нову Софії Ротару. Ну а Ротару — це Ротару, вибачте мене. Хто така Ксенія?», - згадує Георгіаді.

Вона зазначила, що Ротару повинна була виконати цю композицію для «Блакитного вогника». Записи їхніх програм відбувалися одночасно, проте «Блакитний вогник» вийшов набагато пізніше. Таким чином вийшло, що виконавицею оригінальною версією пісні вийшла саме Георгіаді, а не її зоряна конкурентка.

«Вийшло так, що я заспівала пісню разом з оркестром Михайлова у фіналі конкурсу «З піснею по життю». Зняли цю передачу і зняли одночасно «Блакитний вогник». Але «Блакитний вогник» у нас з 31 грудня на 1 січня показують, а конкурс «З піснею по життю» вийшов на початку листопада. І вийшла прем'єра пісні у моєму виконанні», - розповіла співачка.

Вона додала, що людям сподобалася пісня в її виконанні, проте у результаті саме Ротару виступила з нею на «Пісні року».

«Ми нічого не ділили. Кожен робив свою справу. У фіналі «Пісні року» всі думали, що я буду співати цю пісню, але в підсумку її виконувала Софія Ротару», - згадує Георгіаді.

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