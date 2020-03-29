Відома співачка Тіна Кароль влаштувала в порожньому спортзалі насичене тренування

Артистка в традиційній манері показала на своїй сторінці в Instagram в розділі Сторі серію кадрів з тренування, яке проводить кожен день рано вранці з настанням карантину. Цього разу зірка підкорила заняттям в похмурому вигляді, повідомляє Politeka.

На сторінці зірка показала у відеоролику частину свого заняття. Схоже, артистка воліє тренуватися не тільки на вулиці. У спортзалі у вікна співачка займалась йогою, а також на мате показала розтяжку і пострибала на скакалці в улюбленій манері.

Струнка Тіна з'явилася перед об'єктивом стержанном чорному комбінезоні і з зав'язаними волоссям.

"Кожен новий день – це звершення природи. Це повинно бути і Вашим звершенням. Йдіть на зустріч своєму страху і не звертайте. Каждень дня – це шанс, Ваша перемога над собою, виклик. Це неймовірно захоплюючий шлях довжиною в життя. Шлях до себе. Іди на життя", – написала днем раніше співачка під схожим відео.

Раніше співачку Тіну Кароль помітили з новим чоловіком, який є популярним вітчизняним телеведучим. Так, зірка позує разом з популярним телеведучим Даніелем Салемом, який вів кілька вже легендарних для України проектів.

Пара розповідає про нові проекти, які повинні з'явитися на українському телебаченні, і закликає громадян «вибирати», що більше сподобається. При цьому зірки дивляться один на одного і посміхаються. Однак шанувальники Кароль залишилися без можливості що-небудь сказати – кадри були викинуті в Сторіс.

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