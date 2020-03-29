Телеведучий і автор сценаріїв шоу студії «Квартал 95» Валерій Жидков показав, як проводить час на карантині

Незважаючи на свою публічність, шоумен рідко показує в соціальних мережах своє життя і розповідає, однак, цього разу, гуморист зробив виняток. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки «Кварталу 95».

Так, Жидков вирішив показати, як смажить шашличок у себе у дворі. На фото артист позує біля мангала в домашньому одязі.

«Самоізоляція 80-ї lvl 😉 Що там, городяни? Як процес?», - йдеться у підписі до світлини.

Шанувальники не пройшли повз і відреагували на фото, побажавши артистові приємного апетиту.

«Піду на балкон, посмажу сосиски 😂», «Приємного апетиту», «Так смачно, аж слину підтягнув», «Приємно з шашличком вдома відпочивати. Може вірус диму боїться?😆😉, «Як чудово, що є на карантині .. А як смертним то?», «Тепер вже і не посмажити шашлики на Оболонській набережній, та Валерій ?))», «Хто-то дихне,хтось втратив роботу...але завжди знайдуться ті,хто як щури...виживуть за будь-якої ситуації», «Млинець на такий самоизолиции можна довго сидіти 👍👍👍 супер», «Олігарх», - пишуть в коментарях.

Відомо, що Валерій з дружиною виховують двох дочок – 15 і 5 років. Сам Жидков зізнається, що він поганий батько, так як із-за роботи присвячує родині дуже мало часу. Зараз його старшої дочки – Лізі – вже 15 років, а значить незабаром дівчинці доведеться задуматися про вибір професії.

«Я поки за нею спостерігаю і даю можливість самій вибрати. Не знаю, дуже складно. У неї добре з точних наук виходить, але в той же час вона дуже творча людина», - розповів гуморист.

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