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В минулу неділю, 29 березня, відбувся 11-ий випуск популярного шоу "Голос країни-10"

В цьому ефірі за свій шанс боролася команда Дана Балана, пише Рoliteka.net.

Першим на сцену вийшов вчитель історії Назар Яцишин, який виконав Forever young і посів перше крісло.

Зірка серіалу "Папік" Дарина Петрожицька заспівала "Ой, ходить сон". Дівчина підкорила всіх у залі своїм ніжним виконанням і посунула Назара Яцишина з першого крісла.

Вокалістка команди Дана Балана Христина Карабанова зізналася, що відчуває незвичний зв'язок з тренером і назвала себе "дівчиною Дракули". Учасниця виконала пісню "Supergirl" і зайняла третє крісло.

Індіру Едильбаєву називають однією з претенденток на перемогу. Учасниця заспівала італійську пісню і отримала оплески стоячи. В результаті вона потрапила на перше крісло.

Сюй Чуань Юн присвятив виступ людям, що заразилися коронавірусом. Однак гарне виконання пісні Уїтні Х'юстон не забезпечила учаснику місце серед вокалістів.

Галина Рудик має дитячий голос. Завдяки своєму виконанню вона зайняла четверте крісло, а учасниця Христина Карабанова покинула шоу. У підсумку остання навіть не підійшла до наставника.

Молода мама Тамара Балюк заспівала чуттєво, але в підсумку лише зайняла місце на "лаві запасних".

16-річна Анастасія Балог в нокаутах виконала композицію Лани Дель Рей. Дан Балан був підкорений і назвав дівчину "артистом з великої літери". В результаті учасниця посіла перше крісло.

У зоні вильоту виявився Назар Яцишин.

Переможець дитячого "Голос країни" Роман Сасанчин є фаворитом шоу. Перед Баланом постав вибір між зазначеним учасником і Назаром Яцишиним. Зал просив взяти Сасанчина, але Балан був проти.

Тоді учасника "вкрала" Тіна Кароль, натиснувши на відповідну кнопку.

Таким чином, Роман Сасанчин став чвертьфіналістом шоу, потрапивши в команду співачки.

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