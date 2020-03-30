Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як тренується щодня під наглядом тренера

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками і дотримуватися разом з ними режим ізоляції. Незважаючи на це, співачка не припинила займатися спортом і кожен день проводить заняття в прямому ефірі, а також разом з персональним тренером, інформує Рoliteka.net.

Так, в цей раз співачка здивувала яскравим фото з тренування, яку провела разом з тренером, точніше, під його чуйним наглядом. Зірка зняла себе що позує перед об'єктивом в яскравій майці на тонких бретелях і в чорних лосинах.

«Після тренування обов'язково потрібно зробити гарне фото 🤣 @roman_smidyuk інакше все було даремно 🤣🤣🤣🤣🤣», - написала Камінська під новим постом.

Ось що відповіли користувачі:

«Захоплююся Вами!! І Ви дуже красиві без макіяжу і сценічного гриму !!! ☀️ 🌷», «Королева👌🏼», «Який гарний тренер», «Слава-ви красуня 💜😉», «Красуня😘❤️», «Krasotka❤️❤️❤️», «Слава ви дуже красива і ваші діти Лаура дуже класна».

До цього Слава вирішила показати себе в захисній від вірусу масці, позуючи в ліфті перед дзеркалом. При цьому в підписі артистка розповіла, про те, що хоч і не привествует паніку, пов'язану з купівлею масок і продуктів, вона все ж "накупила гречки".

Після зірка написала кілька мотивуючих слів на адресу прихильників, щоб ті тримали себе в руках і вірили в краще:

«Я не боягуз , але крупи накупила )))) а якщо без жартів , то бережи себе сам!!!! Плани на вечір подивитися фільм «зараження» 2011 року 😬 і «Сімпсони в кіно» та ви гляньте ! І ще ми всіх переможемо! Охоронятися в даний період часу потрібно особливим способом ! Не лінуйтеся 🙏🏼 бережіть себе і близьких ❤️😘 і порадьте що подивитися ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавірус #covid_19», – пише Слава під новим постом.

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